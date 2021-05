Deutsche Post : Bien orienté après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Deutsche Post DHL grimpe de 4% à Francfort, après la publication d'un BPA quadruplé à 0,96 euro au titre des trois premiers mois de l'année 2021, dépassant ainsi le consensus, avec un profit opérationnel plus que triplé à 1,91 milliard.



A près de 18,9 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe allemand de logistique et de transport de colis s'est accru de 22%, avec le dynamisme persistant du commerce en ligne et la reprise qui s'amorce pour l'économie mondiale.



Sur ces bases, Deutsche Post relève ses objectifs pour 2021, visant désormais un profit opérationnel de plus de 6,7 milliards d'euros, et non plus d'au moins 5,6 milliards. De même, il l'attend maintenant à plus de sept milliards pour 2023.



