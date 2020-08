Deutsche Post : Bien orienté après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Deutsche Post DHL gagne 2% à Francfort, après la publication d'un BPA du deuxième trimestre 2020 en progression de 13% à 0,43 euro, supérieur de quelques cents au consensus de marché, avec un profit opérationnel accru de 18% à 912 millions.



A un peu moins de 16 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe de logistique allemand s'est accru de 3,1%, en accélération par rapport aux trois premiers mois de l'année, et ce malgré des effets de changes négatifs.



Pour l'ensemble de 2020, Deutsche Post DHL anticipe désormais un profit opérationnel compris entre 3,5 et 3,8 milliards d'euros, ainsi qu'un free cash-flow de l'ordre de 1,4 milliard avec des dépenses d'investissement d'environ 2,9 milliards.



