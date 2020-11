Deutsche Börse : Prend une participation majoritaire dans ISS

(CercleFinance.com) - Deutsche Börse a annoncé une prise de participation majoritaire d'environ 80% dans la société ISS, dans le cadre d'une opération évaluant le cabinet indépendant de conseil aux actionnaires à près de 2,3 milliards de dollars (environ 1,9 milliard d'euros).



L'opérateur boursier allemand a déclaré que les activités d'ISS et ses activités sont 'très complémentaires', offrant un potentiel de synergies de revenus dans le domaine des facteurs ESG, notamment grâce aux capacités d'analyse de son fournisseur d'indices Qontigo.



La transaction devrait être conclue au cours du premier semestre 2021.



Genstar Capital et la direction actuelle continueront à détenir une participation d'environ 20% dans ISS, a déclaré Deutsche Börse.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.