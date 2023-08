Deutsche Börse : L'UE évalue une possible acquisition

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir accepté les demandes présentées par trois États membres de l'UE et un État membre de l'AELE (Association européenne de libre-échange) en vue d'évaluer le projet d'acquisition des activités européennes de négoce et de compensation d'électricité du Nasdaq par European Energy Exchange AG ('EEX') au titre du règlement de l'UE sur les concentrations (RMUE).



EEX, filiale allemande de Deutsche Börse AG, est la première bourse de l'énergie en Europe.

Elle développe, exploite et connecte les marchés des produits énergétiques et des matières premières.



Nasdaq Power, une filiale suédoise et norvégienne de Nasdaq, Inc., fournit un marché réglementé offrant des services de négociation et de compensation de contrats à terme nordiques, allemands et français pour l'électricité ainsi que pour les quotas d'émission de l'UE.



Sur la base des informations dont dispose la Commission à ce stade précoce, et sans préjudice du résultat de son enquête approfondie, la Commission considère que l'opération remplit les critères de renvoi en vertu de l'article 22 du RMUE.



