Deutsche Börse : L'UE approuve l'acquisition de SimCorp

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de SimCorp A/S du Danemark par Deutsche Börse AG d'Allemagne.



SimCorp fournit des solutions logicielles pour la gestion des investissements et des données, la communication client et les services associés pour les gestionnaires et prestataires de services d'actifs, les banques, les fonds d'assurance, les fonds de pension et les gestionnaires de patrimoine.



La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne poserait aucun problème de concurrence étant donné les chevauchements horizontaux très limités et les liens verticaux et/ou congloméraux entre les activités des sociétés dans l'Espace économique européen.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.