Deutsche Börse : Accès de faiblesse au 3ème trimestre

(CercleFinance.com) - Deutsche Börse a fait part mercredi soir d'une baisse de 4% de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre sous l'effet d'un repli de son chiffre d'affaires et d'une légère remontée de ses coûts.



L'opérateur boursier allemand affiche sur le trimestre un bénéfice avant intérêts, taxes et amortissements (Ebitda) de 399,5 millions d'euros, contre 415,7 millions d'euros un an plus tôt, légèrement supérieur au consensus.



Dans son communiqué, Deutsche Börse dit avoir enregistré un chiffre d'affaires net en repli de 4%, à 707,5 millions d'euros, dans un contexte de marché jugé 'difficile'.



Le groupe invoque notamment une moindre activité sur les marchés de dérivés, notamment sur les compartiments Eurex et EEX, ainsi qu'une chute de la volatilité entre les deuxième et troisième trimestres de l'année.



En dépit de cet accès de 'faiblesse' sur le trimestre, l'opérateur dit maintenir ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, tablant toujours sur un bénéfice net ajusté de l'ordre de 1,2 milliard d'euros cette année.



Son titre réagissait défavorablement à ces annonces jeudi à la Bourse de Francfort, avec un repli qui atteignait 0,5% en fin de matinée.



