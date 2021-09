Delta Plus Group : Hausse de 10,2% du résultat net consolidé

(CercleFinance.com) - Delta Plus Group présente un chiffre d'affaires de 166,8 ME au titre du 1er semestre 2021, soit une progression de 21,8% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le résultat opérationnel courant ressort à 22,9 ME, en hausse de 14,2%, tandis que le résultat opérationnel s'établit à 21,2 ME (+5%).

Delta Plus Group enregistre finalement un résultat net de l'ensemble consolidé de 14,7 ME, en hausse de 10,2%.



Pour 2021, la société compte 'améliorer le niveau de rentabilité d'avant crise sanitaire, confirmer la solidité de la structure financière du Groupe pendant cette période d'incertitude et réussir l'intégration des récentes acquisitions.'



Par ailleurs, Delta Plus Group rappelle que son conseil d'administration a décidé le 3 septembre 2021 de soumettre à l'Assemblée Générale des actionnaires le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (Compartiment B) vers Euronext Growth Paris.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.