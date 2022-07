Delta Drone : Forte croissance au premier semestre

(CercleFinance.com) - Delta Drone a fait état lundi d'une forte accélération de la croissance de son chiffre d'affaires au premier semestre, qui a progressé de 21,6% pour s'établir à 8,5 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année.



Le fabricant de drones civils à usage professionnel note en particulier le développement rapide de l'activité de sa filiale Delta Drone International, basée en Australie et évoluant principalement dans le secteur des mines, dont la croissance a atteint 22,1% sur la période.



En Afrique, cette entité a bénéficié du renouvellement de plusieurs contrats pour des périodes de plusieurs années, fait valoir la société dans un communiqué.



Delta Drone Human Tech, le pôle sécurité du groupe, continue pour sa part de se développer sous l'effet du besoin croissant en matière de sécurité.



Face aux échéances majeures qui se profilent en France (Coupe du Monde de rugby 2023 et Jeux Olympiques 2024), l'entreprise dit anticiper une 'importante demande', favorisée en outre par la pénurie d'agents de sécurité qui devient structurelle.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Delta Drone bondissait de 30% après cette publication.



