Delta Drone : Cession de parts dans Delta Drone International

(CercleFinance.com) - Delta Drone annonce la cession de 16,77% du capital de Delta Drone International, société australienne cotée à Sydney et dont il était l'actionnaire majoritaire, à des investisseurs professionnels et institutionnels australiens.



Réalisée par l'intermédiaire de Baker Young Advisory, la transaction porte sur 85.812.067 actions cédées au prix unitaire de 0,005 dollar australien. À l'issue de cette opération, Delta Drone demeure le premier actionnaire de Delta Drone International.



