Delta Airlines : Vers le retour des vols sans quarantaine

(CercleFinance.com) - La compagnie Delta Airlines, annonce s'être associée avec les aéroports de Rome (Italie) et d'Atlanta (USA) dans le cadre d'un premier programme de test de vols transatlantiques qui permettra une entrée sans période de quarantaine en Italie.



'Des protocoles de test COVID-19 soigneusement conçus sont la meilleure voie pour reprendre les voyages internationaux en toute sécurité et sans quarantaine jusqu'à ce que les vaccinations soient largement en place', assure Steve Sear, président de Delta-International.



La compagnie a engagé des conseillers chargés d'évaluer les protocoles de test client nécessaires pour exécuter un programme de vol testé COVID.



'Sur la base de la modélisation que nous avons menée (...) nous pouvons prédire que le risque d'infection au COVID-19 - sur un vol à 60% plein - devrait être près d'un sur un million ', a déclaré Henry Ting, l'un des experts de la Mayo Clinic engagé par la compagnie.



Delta a également travaillé en étroite collaboration avec le ministère de la Santé publique de Géorgie pour élaborer un plan pour que les gouvernements rouvrent d'importants marchés internationaux du voyage.





