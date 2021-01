Delta Airlines : Toujours en lourde perte au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Delta Airlines affiche une perte ajustée par action de 2,53 dollars au titre du quatrième trimestre 2020, légèrement plus forte que ce que les analystes craignaient en moyenne, illustrant toujours l'impact de la crise sanitaire sur le secteur aérien.



Le transporteur aérien basé à Atlanta a en effet enregistré un plongeon de 69% de ses revenus ajustés, à 3,5 milliards de dollars, une tendance toutefois en amélioration de 10 points par rapport à la baisse observée le trimestre précédent.



'Nous avons réduit notre consommation moyenne de trésorerie à 12 millions de dollars par jour, une réduction de près de 90% depuis les premiers jours de la pandémie en mars, et progressons vers l'atteinte du point mort de cash au printemps', souligne la direction.



