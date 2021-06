Delta Airlines : Soutenu par un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Delta Airlines prend 2% avec un relèvement de conseil chez Jefferies de 'conserver' à 'achat' et un objectif de cours rehaussé de 50 à 60 dollars sur la compagnie aérienne d'Atlanta, considérée comme 'la mieux positionnée pour la prochaine étape de la reprise'.



Soulignant que l'accent de cette reprise doit passer des voyages intérieurs et de loisirs aux voyages d'affaires et internationaux, le broker juge Delta bien placée pour prendre des parts grâce à sa forte présence nationale auprès des PME et à sa surexposition à l'Europe.



