Delta Airlines : S'engage à s'aligner sur l'accord de Paris

(CercleFinance.com) - Delta Airlines annonce aujourd'hui avoir signé une lettre d'engagement afin de se rapprocher de l'initiative ' Science Based Target initiative ' (SBTi) et de se fixer un nouvel objectif de réduction des émissions, en conformité avec l'accord de Paris.



La compagnie indique d'ailleurs vouloir accélérer le renouvellement en cours de sa flotte, progresser dans son efficacité opérationnelle et soutenir le développement du SAF, le carburant d'aviation durable.



En 2020, l'efficacité énergétique de Delta Airlines a progressé de 5,7% par siège-mille par rapport à 2019. La compagnie ajoute avoir acheté plus de 300 000 gallons de SAF en 2021 et prévoit un approvisionnement de 70 millions de gallons par an à partir de 2025.



' En nous associant au SBTi, nous nous assurons que les objectifs que nous nous fixons à court terme répondent aux objectifs fixés par la science afin de limiter l'augmentation des températures mondiales à long terme ', a commenté Amelia DeLuca, directrice durabilité chez Delta.





