Delta Airlines : Reprise de versement de dividendes

(CercleFinance.com) - Delta Airlines a annoncé jeudi la décision de son conseil d'administration de reprendre la distribution d'un dividende trimestriel, à hauteur de 0,10 dollar par action, dividende qui sera mis en paiement le 7 août aux actionnaires inscrits au 17 juillet.



La compagnie explique que cette reprise, à la suite d'une suspension en mars 2020 sur fond de Covid, 'reflète ses progrès dans son plan financier triennal, y compris plus de 10 milliards de dollars de remboursement de dettes au cours des deux dernières années'.



'Cette reprise reflète aussi probablement de la confiance dans l'objectif précédent de Delta de générer plus de quatre milliards de dollars de free cash-flow en 2024', réagit Jefferies, qui reste à 'achat' sur le titre avec une cible maintenue à 45 dollars.



