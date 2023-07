Delta Airlines : Relèvement des perspectives annuelles

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Delta Airlines annonce relever ses perspectives de BPA pour 2023 à entre six et sept dollars (contre cinq à six dollars précédemment), tout en réitérant celle d'un flux de trésorerie disponible de trois milliards de dollars.



Sur son deuxième trimestre, la compagnie aérienne a engrangé un BPA ajusté de 2,68 dollars et un flux de trésorerie disponible de 1,1 milliard, pour des revenus d'exploitation record de 14,6 milliards de dollars, soit 19% de plus qu'au trimestre clos fin juin 2022.



'La demande robuste se poursuit au cours du trimestre de septembre, où nous prévoyons que le chiffre d'affaires total sera similaire, en hausse de 11 à 14% en comparaison annuelle, avec une capacité supérieure de 16%', estime sa direction.



