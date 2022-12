Delta Airlines : Relèvement d'objectifs financiers

(CercleFinance.com) - Observant une demande toujours forte, Delta Airlines annonce relever ses objectifs pour le trimestre en cours, visant désormais un BPA ajusté entre 1,35 et 1,40 dollar (et non plus entre un et 1,25 dollar) et une croissance des revenus de 7-8% (et non plus de 5-9%).



Ainsi, pour l'ensemble de l'année qui s'achève, la compagnie aérienne basée à Atlanta table sur un BPA ajusté compris entre 3,07 et 3,12 dollars, ainsi que sur des revenus entre 45,5 et 45,6 milliards de dollars.



Delta affiche aussi ses objectifs pour 2023, à savoir un BPA ajusté presque doublé à entre cinq et six dollars, et une croissance des revenus de 15 à 20%. Il se dit enfin en bonne voie pour son objectif d'un BPA ajusté de plus de sept dollars en 2024.



