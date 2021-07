Delta Airlines : Perte nette ajustée au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Delta Airlines publie au titre du deuxième trimestre 2021 une perte nette ajustée de 1,07 dollar par action, contre un BPA de 2,35 dollars engrangé un an auparavant, mais le consensus craignait une perte par action plus importante encore.



Toujours en données ajustées, la compagnie aérienne basée à Atlanta a vu ses revenus opérationnels pratiquement divisés par deux à 6,35 milliards de dollars, tandis que ses dépenses opérationnelles n'ont reculé que de près d'un tiers à sept milliards.



'Les voyages de loisirs intérieurs sont pleinement revenus à leur niveau de 2019 et on observe des signes encourageants d'amélioration dans les voyages d'affaires et internationaux', pointe toutefois le CEO Ed Bastian.



