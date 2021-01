Delta Airlines : Parmi les Best Place to Work selon Glassdoor

(CercleFinance.com) - Delta Airlines annonce avoir été reconnu comme 'l'un des meilleurs endroits où travailler' (Best Place to Work) par Glassdoor, se classant même en 7e position parmi les 100 grandes entreprises listées, soit le plus haut rang jamais atteint par la compagnie.



Le classement s'appuie uniquement sur les commentaires anonymes des employés qui évaluent huit critères: note globale de l'entreprise, opportunités de carrière, rémunération et avantages, culture et valeurs, haute direction, travail-vie personnelle équilibre, recommander à un ami et perspectives commerciales à six mois.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.