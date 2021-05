Delta Airlines : Nouvelle liaison entre New-York et Dubrovnik

(CercleFinance.com) - Delta Airlines annonce le lancement d'un nouvel itinéraire sans escale reliant New-York à Dubrovnik à compter du 2 juillet, soit le premier vol direct à destination de la Croatie jamais assuré par la compagnie.



La liaison sera assurée quatre fois par semaine entre l'aéroport de JFK et Dubrovnik.



Alors qu'elle fait partie des destinations touristiques les plus populaires d'Europe, la Croatie accueille tous les voyageurs entièrement vaccinés ainsi que ceux dotés d'un test PCR négatif ou d'une preuve de récente convalescence.



