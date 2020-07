Delta Airlines : Lourde perte trimestrielle avec la pandémie

(CercleFinance.com) - Delta Airlines affiche une perte ajustée par action de 4,43 dollars au titre du deuxième trimestre, légèrement plus forte que ce que les analystes craignaient en moyenne, reflétant l'impact colossal de la crise sanitaire sur le secteur aérien.



Le transporteur aérien basé à Atlanta a en effet enregistré un plongeon de 91% de ses revenus totaux ajustés, à 1,2 milliard de dollars, alors que ses dépenses opérationnelles ajustées n'ont pu être réduites que de 53% à 5,5 milliards.



'Compte tenu des effets combinés de la pandémie et de l'impact financier associé sur l'économie mondiale, nous continuons de penser qu'il nous faudra plus de deux ans avant de voir une reprise durable', estime son directeur général Ed Bastian.



