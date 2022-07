Delta Airlines : Des bénéfices engrangés au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Delta Airlines publie au titre du deuxième trimestre 2022 un bénéfice net ajusté de 1,44 dollar par action, à comparer à une perte ajustée de 1,23 dollar par action au trimestre précédent, et un profit opérationnel ajusté de 1,4 milliard.



La marge opérationnelle correspondante s'établit ainsi à 11,7%, soit son premier niveau à deux chiffres depuis 2019, pour des revenus opérationnels ajustés de 12,3 milliards, soit 99% de leur niveau trois ans auparavant pour une capacité restaurée à 82%.



Anticipant une 'rentabilité significative' sur l'ensemble de l'année en cours, la compagnie aérienne basée à Atlanta se dit en voie d'atteindre ses objectifs pour 2024 d'un BPA ajusté supérieur à sept dollars et d'un free cash-flow de plus de quatre milliards.



