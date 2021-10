Delta Airlines : Bénéfice net ajusté de 194M$ au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Delta Airlines annonce un bénéfice ajusté avant impôt de 216 M$ au titre du 3e trimestre 2021, en recul de 89% par rapport à la même période deux ans plus tôt, en 2019.



Le bénéfice net ajusté s'établit à 194 M$, en recul de 87% par rapport à 2019, soit un BPA ajusté de 0,3$, contre 2,33$ au 3e trimestre 2019.



Le chiffre d'affaires opérationnel ajusté trimestriel s'élève à 8,3 Mds$, en recul de 34% par rapport à la même période deux ans plus tôt (12,5 Mds$)



'Alors que la demande continue de s'améliorer, la récente hausse des prix du carburant exercera une pression sur notre capacité à rester rentable pour le 4e trimestre de décembre', note Ed Bastian, directeur général de la compagnie.



