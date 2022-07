Delta Airlines : AWS désigné fournisseur de cloud privilégié

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services, la division de services informatiques d'Amazon, annonce avoir conclu un accord pluriannuel avec Delta Airlines pour servir de fournisseur de cloud privilégié de la compagnie aérienne basée à Atlanta.



Le transporteur aérien utilisera ainsi AWS pour fournir de nouveaux services de voyage numériques, rationaliser les processus, améliorer le service client et fournir une formation sur le cloud à ses employés du monde entier.



Le groupe technologique aidera notamment Delta Airlines à se doter de nouveaux processus qui rendront l'expérience des clients 'plus rapide, plus fluide et plus sûre, du processus de réservation à l'expérience de vol'.



