Delta Air Lines : Nouveau responsable Amérique latine

(CercleFinance.com) - Delta Air Lines a annoncé hier avoir nommé Alex Antilla au poste de vice-président en charge de l'Amérique latine.



Basé à Santiago, au Chili, il supervisera la stratégie commerciale et d'expérience client de Delta au Mexique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, ainsi que les partenariats de la compagnie aérienne avec le groupe LATAM et Aeromexico.



Alex Antilla a travaillé avec Delta Air Lines pendant 16 ans dans les régions transpacifique, transatlantique et latino-américaine, et dans ce nouveau rôle, il se concentrera exclusivement sur l'Amérique latine.



