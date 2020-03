Delta Air Lines : Capacités réduites face au coronavirus

(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a annoncé mardi qu'elle avait décidé d'abaisser ses capacités de 15% en réaction à la faiblesse de la demande due à l'épidémie de coronavirus.



Dans un communiqué, le groupe basé à Atlanta dit prévoir de réduire son offre internationale entre 20% et 25% et de baisser entre 10% et 15% la fréquence de ses vols domestiques.



Delta dit par ailleurs vouloir mettre en place un ensemble de mesures visant à réduire ses coûts, devant notamment passer par le gel de ses embauches, la mise en place d'un programme de départs volontaires et le retrait d'appareils jugés vieillissants.



Le transporteur prévoit, enfin, de différer quelque 500 millions de dollars d'investissements initialement prévus et de suspendre ses rachats d'actions.



Point positif, la récente dégringolade des prix du pétrole devrait lui permettre d'économiser près de deux milliards de dollars de frais de carburant en année pleine.



L'action de la compagnie progressait de 2,8% à la Bourse de New York dans la foulée de ces annonces.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

