Dell : Rachat de Moogsoft pour se renforcer dans l'IA

(CercleFinance.com) - Dell Technologies a annoncé jeudi qu'il avait conclu un accord en vue du rachat de Moogsoft, un spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée aux opérations informatiques de type 'DevOps' et 'ITOps'.



L'approche 'DevOps' - un terme qui combine développement (Dev) et opérations (Ops) - est censée favoriser la coordination et la collaboration de rôles jusqu'ici cloisonnés afin de faciliter le développement de projets.



La discipline 'ITOps' englobe quant à elle l'ensemble des processus et services administrés par le personnel informatique d'une entreprise pour ses clients internes ou externes.



Dell explique que cette acquisition va lui permettre de renforcer ses capacités en matière d'intelligence artificielle destinée aux opérations informatiques (AIOps), un domaine qu'il souhaite intégrer au sein de son portefeuille de produits dans le cadre de sa stratégie 'multicloud'.



L'opération - dont les termes financiers n'ont pas été précisés - devrait être clôturée d'ici à la fin du troisième trimestre.



