Dell : Hausse de 17% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe informatique Dell Technologies a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté en hausse de 17% à 2,24 dollars au titre de son deuxième trimestre comptable, pour un profit opérationnel ajusté en progression de 7% à 2,81 milliards.



A un peu plus de 26,1 milliards de dollars, le chiffre d'affaires a augmenté de 15%, une croissance tirée en particulier par sa division solutions clients (+27%), et secondairement par ses divisions solutions infrastructures (+3%) et VMware (+8%).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.