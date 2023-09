Dell : En forte hausse, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Dell gagne près de 22% à New York au lendemain de ses résultats trimestriels. Le spécialiste de l'informatique est bien aidé par une analyse de Wells Fargo qui réitère sa recommandation 'surpondérer' sur Dell Technologies et remonte son objectif de cours de 65 à 75 dollars.



'Le mouvement positif de Dell après la clôture est justifié', juge le broker, qui pointe notamment un solide potentiel de hausse pour l'exercice en cours, une capacité de retour de capitaux significative, ainsi que le pipeline en serveurs pour l'intelligence artificielle.



