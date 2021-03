Deliveroo : L'entrée en Bourse fait un flop

(CercleFinance.com) - Le géant britannique de la livraison de repas Deliveroo évolue en baisse mercredi pour sa première journée de cotation à la Bourse de Londres, un repli qui n'a cessé de s'accentuer tout au long de la matinée.



Le titre, introduit à 390 pence, a ouvert à 331 pence avant de rapidement tomber jusqu'à 271 pence. Son cours ressort actuellement à 299,5 pence, ce qui correspond à un décrochage de l'ordre de 23%.



Deliveroo avait annoncé ce matin que son prix d'introduction de 390 pence ferait ressortir une capitalisation boursière de l'ordre de 7,6 milliards de livres (environ 8,7 milliards d'euros).



Au niveau de cours actuel, la société n'est valorisée qu'autour de 5,8 milliards de livres.



Certains intervenants de marché expliquent ce 'flop' par la volonté de grands investisseurs institutionnels - tels que les assureurs - de se tenir à l'écart de l'opération en raison du profil environnemental, social et de gouvernance (ESG) jugé insuffisant de la plateforme de livraison alimentaire.



Les spécialistes de la livraison comme Deliveroo ou Uber Eats font en effet l'objet de nombreuses procédures judiciaires en Europe, où les livreurs cherchent à leur faire adopter le modèle du salariat.



Deliveroo a généré pour près de 4,1 milliards de livres de transactions en 2020 (+64% sur un an) pour une perte nette de 224 millions de livres, à comparer avec un manque à gagner de 317 millions en 2019.



A noter qu'Amazon était actionnaire à hauteur de 16% avant l'introduction.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.