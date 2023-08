Deere : Objectifs à nouveau relevés pour l'exercice

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, John Deere annonce relever une nouvelle fois sa fourchette-cible de bénéfice net pour l'exercice 2022-23, à entre 9,75 et 10 milliards de dollars, à comparer à entre 9,25 et 9,50 milliards il y a trois mois.



'Deere continue de profiter de conditions de marché favorables et d'un environnement opérationnel en amélioration', explique son PDG John May, qui pointe aussi une stabilisation des conditions dans la chaine d'approvisionnement.



Au titre de son troisième trimestre comptable, le fabricant de machines agricoles et de chantier affiche un bénéfice net de 2,98 milliards de dollars, soit un BPA accru de 66% à 10,20 dollars, pour des revenus en augmentation de 12% à 15,8 milliards.



