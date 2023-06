Deere : Le titre soutenu par Canaccord, qui initie à l'achat

(CercleFinance.com) - L'action Deere échappe à la morosité ambiante ce mercredi à la Bourse de New York, les analystes de Canaccord Genuity jugeant opportun de se positionner sur le fabricant de matériel agricole, qu'il considère aussi comme un leader de 'l'agriculture de précision'.



Un peu moins d'une heure après l'ouverture, le titre avance de 0,2% alors que l'indice S&P 500 recule de 0,3% au même moment.



Canaccord a initié la couverture de la valeur avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 530 dollars dans le cadre d'une étude consacrée au secteur.



Tout comme Corteva, dont il entame aussi le suivi à l'achat, Deere n'est pas seulement un groupe de premier plan dans l'agriculture traditionnelle, mais aussi un leader en matière d'agriculture de précision, souligne-t-il dans sa note.



A ce titre, ses innovations sont en mesure d'aider les agriculteurs à opérer une transition vers une production plus durable, explique le broker.



Canaccord précise que depuis son apparition au CES de Las Vegas l'an dernier, Deere est de plus en plus considéré comme un spécialiste des systèmes autonomes ou semi-autonomes, mais aussi comme un potentiel bénéficiaire de l'essor de l'intelligence artificielle.



