Deere : Hausse de 80% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - John Deere publie au titre des trois derniers mois de son exercice 2021-22 un bénéfice net de 2,25 milliards de dollars, soit un BPA en hausse de plus de 80% à 7,44 dollars, ainsi que des revenus en croissance de 37% à plus de 15,5 milliards.



Affichant ainsi un bénéfice net de plus de 7,1 milliards sur l'ensemble de l'exercice écoulé, conformément à sa dernière fourchette-cible qui allait de sept à 7,2 milliards, le groupe l'anticipe entre huit et 8,5 milliards de dollars pour celui qui commence.



'Deere se prépare à une nouvelle année solide, sur fond de fondamentaux agricoles et de dynamiques de flotte positifs, ainsi que d'investissements accrus en infrastructures', explique John May, le PDG du fabricant de machines agricoles et de construction.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.