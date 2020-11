Deere : Hausse de 5% du bénéfice net au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - John Deere fait état d'un bénéfice net en hausse de 5% à 757 millions de dollars au titre de son quatrième trimestre 2019-20, soit 2,39 dollars par action, un BPA dépassant largement le consensus de marché, 'grâce à une gestion des coûts disciplinée'.



Le fabricant de machines a vu son chiffre d'affaires reculer de 2% à 9,73 milliards de dollars, une baisse de 16% dans la construction-sylviculture ayant plus que contrebalancé une croissance de 8% dans l'agriculture-gazon.



Jugeant que 'des fondamentaux en amélioration dans le secteur agricole jettent les bases d'une demande plus forte pour l'année à venir', le groupe prévoit un profit entre 3,6 et quatre milliards de dollars pour l'exercice 2020-21, contre 2,75 milliards en 2019-20.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.