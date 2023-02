Deere : Fourchette-cible de bénéfice net relevée pour 2022-23

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, John Deere annonce relever sa fourchette-cible de bénéfice net pour l'exercice 2022-23, à entre 8,75 et 9,25 milliards de dollars, à comparer à entre huit et 8,5 milliards il y a trois mois.



Au titre des trois premiers mois de l'exercice, le fabricant de machines agricoles affiche un bénéfice net de 1,96 milliard de dollars, soit un BPA plus que doublé (+124%) à 6,55 dollars, pour des revenus accrus de 32% à plus de 12,6 milliards.



'Cette performance reflète des fondamentaux de marché favorables et une demande vigoureuse pour nos équipements', explique son PDG John May, ajoutant qu'un 'environnement opérationnel amélioré contribue à des niveaux plus élevés de production'.



