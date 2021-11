Deere : Consensus battu grâce à une demande solide

(CercleFinance.com) - Deere, le premier constructeur mondial d'engins agricoles, a fait état mercredi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et dévoilé des prévisions optimistes en raison d'une forte demande.



Le groupe américain a annoncé ce matin que son bénéfice net avait atteint 1,28 milliard de dollars, soit 4,12 dollars par action, au cours de son quatrième trimestre fiscal, contre 757 millions de dollars (2,39 dollars par action) un an plus tôt.



A titre de comparaison, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice par action de l'ordre de 3,9 dollars.



Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 11,3 milliards de dollars, en hausse de 16% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, une performance là encore supérieure aux 10,4 milliards attendus par le consensus.



Deere - qui a mis fin la semaine dernière à une grève de ses salariés en augmentant leurs salaires et en renforçant leurs avantages sociaux - s'attend à continuer de bénéficier d'une forte demande pour les équipements agricoles, mais aussi pour les machines de chantier.



Le groupe évoque notamment l'orientation favorable des prix des cultures, la vigueur de la croissance économique et les investissements grandissants dans les infrastructures.



Pour son nouvel exercice, qui a démarré début novembre, le groupe anticipe un bénéfice net entre 6,5 et 7 milliards de dollars, contre moins de six milliards pour l'exercice précédent.



L'action Deere, qui a gagné 30% depuis le début de l'année, réagissait à la hausse à ces chiffres et affichait des gains de plus de 3% mercredi en cotations avant-Bourse.



