Dassault Systèmes : Un contrat avec l'indien ReNew Power

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a annoncé mardi avoir été sélectionné par le groupe indien d'énergies renouvelables ReNew Power en vue du déploiement de sa plateforme d'ingénierie numérique 3DExperience.



Aux termes du contrat, ReNew Power va s'appuyer sur la plateforme collaborative du groupe français pour la gestion des systèmes d'ingénierie de ses projets solaires, éoliens et hybrides, mais aussi pour son approvisionnement et la construction de ses centrales.



Avec une capacité totale qui atteignait près de 10 GW fin 2020, ReNew Power est le premier producteur indépendant d'énergies renouvelables en Inde, et le 12ème au niveau mondial.



Les termes financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés.



