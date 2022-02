Dassault Systèmes : Un analyste relève son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 3% alors qu'UBS a relevé sa recommandation de 'vente' à 'neutre' avec un objectif de cours ajusté de 45 à 42 euros, nouvelle cible proche du cours de l'éditeur français de logiciels de conception 3D et de gestion du cycle de vie des produits.



Malgré une concurrence acharnée avec Siemens et PTC, le broker met en avant, dans le résumé de sa note, 'des objectifs 2022 apparemment soutenus et des fusions et acquisitions comme catalyseur potentiel', ainsi qu'une 'valorisation moins exigeante'.



