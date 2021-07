Dassault Systèmes : Révision en hausse des objectifs 2021

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce une révision à la hausse des objectifs 2021 non-IFRS, visant désormais une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 10% et 11%, contre 9 et 10% précédemment, et une croissance du BNPA de 23-25%, contre 17-18%.



L'éditeur de progiciels affiche un BNPA non-IFRS à 0,22 euro au titre du deuxième trimestre 2021, en hausse de 45% (à taux de change constants), avec une marge opérationnelle ajustée améliorée de 5,4 points à 32,2%.



Toujours en non-IFRS, son chiffre d'affaires a augmenté de 8% à 1,16 milliard d'euros (+14% à taux de change constants), avec une progression du CA logiciel de 27% en innovation pour PME, de 22% en sciences de la vie et de 8% en innovation industrielle.



