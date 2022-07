Dassault Systèmes : Rebond du titre après les prévisions 2022

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1,3% après l'annonce des chiffres du 2ème trimestre et la révision à la hausse des prévisions sur l'exercice 2022.



Stifel maintient sa recommandation 'achat' sur Dassault Systèmes avec un objectif de cours ajusté de 39 à 45 euros.



Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre est supérieur de 4% aux attentes grâce à une solide performance des licences et du cloud avec notamment une accélération de la croissance de 3DExperience à +30%, note l'analyste.



Le bénéfice d'exploitation a dépassé de 2% les attentes, avec une marge légèrement inférieure à celle prévue.



Les prévisions pour l'exercice 2022 ont été revues à la hausse en grande partie sur le taux de change, avec une croissance continue dans les licences, ce qui suggère que la demande globale continue de se maintenir indique l'analyste.





