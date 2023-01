Dassault Systèmes : Profite d'une analyse positive

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de 2,5% en fin de matinée profitant d'une analyse positive.



Invest Securities relève en effet sa position sur Dassault Systèmes à 'neutre' avec un objectif de cours porté de 30 à 35 euros, jugeant que son opinion 'vente', 'adoptée fin juillet avec un certain succès (-23 points de sous-performance à date), n'a plus lieux d'être'.



'Alors que la hausse des taux qui a pénalisé la performance boursière de 2022 semble s'essouffler, notre valorisation en bénéficie avec un OC par DCF porté à 35 euros grâce à la baisse du WACC (coût moyen pondéré du capital)', explique l'analyste.



Il précise néanmoins que l'incertitude entourant le momentum de résultats ne lui permet pas d'adopter dès à présent une opinion plus positive, quand bien même il apprécie les fondamentaux et la trajectoire à moyen et long terme des résultats.



