Dassault Systemes : L'UE autorise une entreprise avec SZSW

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé la création d'une entreprise commune par Dassault Systemes International (DSI) et Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology (SZSW), basée en Chine.



L'entreprise commune sera active dans la fourniture de logiciels et de solutions de gestion du cycle de vie des produits en Chine, y compris le développement d'applications spécifiques et la fourniture de services connexes dans le domaine civil.



SZSW développe et commercialise des logiciels pour diverses applications, dont le secteur aérien et spatial, uniquement en Chine.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait aucun problème de concurrence, car l'entreprise commune ne sera pas active dans l'Espace Économique Européen et aucun actif situé dans l'EEE ne sera apporté à l'entreprise commune.



