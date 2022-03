Dassault Aviation : S'envole, nouveaux objectifs des brokers

(CercleFinance.com) - Le titre a gagné près de 13% en un mois et affiche une performance d'environ 39% depuis le 1er janvier 2022. La valeur profite encore aujourd'hui (+2%) de plusieurs conseils à l'achat de bureau d'analyses.



UBS a renouvelé sa recommandation d'achat sur Dassault Aviation, avec un objectif de cours revu à la hausse de 117 à 150 euros, en raison des 'solides' perspectives affichées par le Rafale.



L'intermédiaire financier estime que les résultats annuels 2021 'meilleurs que prévu' publiés par le constructeur aéronautique laissent entrevoir une dynamique favorable pour l'exercice 2022.



'La valorisation demeure également attractive, de notre point de vue, avec un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 10,8x à horizon 2023, impliquant une décote de l'ordre de 15% par rapport à ses pairs', ajoute-t-il.



Dans son étude, UBS rappelle que le cours de l'action s'est apprécié de 38% depuis début décembre, ce qui ne l'empêche pas de percevoir un potentiel de progression supplémentaire sur fond de révision à la hausse des estimations de marché grâce aux solides commandes engrangées par le Rafale.



Son nouvel objectif de cours fait d'ailleurs apparaître un potentiel de hausse de 15% par rapport aux niveaux actuels.



Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Dassault Aviation et relève son objectif de cours de 132,5 à 158 euros 'basé sur une moyenne entre une SOTP et un DCF qui permet de capturer l'accélération des livraisons Rafale véritablement sensible à partir de 2025'.



'L'appréciation récente du cours n'a pas modifié notre vision d'une sous-valorisation injustifiée du titre puisque la participation dans Thales s'est également appréciée et la position de cash propre s'est aussi accrue dans notre modélisation', indique l'analyste.



En appliquant le multiple VE/EBIT 2023 des pairs de la défense Europe, le bureau d'études aboutit à une destruction de valeur de l'activité civile comprise entre 1,7 et 2,8 milliards d'euros suivant les hypothèses, ce qui est à ses yeux, totalement injustifié.



