Dassault Aviation : Poursuit sa collaboration d'ISAE-SUPERO

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce avoir renouvelé sa collaboration avec l'ISAE-SUPAERO pour trois années supplémentaires sur la chaire de recherche ' Conception et Architecture de Systèmes Aériens Cognitifs '.



La chaire de recherche et de formation ' CASAC ', signée par Dassault Aviation, l'ISAE-SUPAERO et sa Fondation, vise à repenser la relation entre les équipages et les systèmes utilisés dans l'aviation.



' La chaire, dont les principaux axes de recherche concernent la neuroergonomie, l'autonomie décisionnelle des systèmes automatisés et l'ingénierie système, a pour objectif d'étudier différents aspects de la collaboration entre l'homme et la machine. L'enjeu est de rendre les opérations aériennes civiles et militaires plus sûres, plus robustes et plus efficaces, tout en garantissant une maitrise complète aux équipages ' indique le groupe.



