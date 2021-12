Daimler Truck : Un réseau de recharge avec Traton et Volvo

(CercleFinance.com) - Daimler Truck, Traton et Volvo ont annoncé jeudi la formation d'une coentreprise qui va être chargée de bâtir un réseau européen de 1700 stations de recharge pour les camions de transport routier et les autocars.



Cette joint venture, basée à Amsterdam, sera chargée de déployer et d'assurer la maintenance de ces bornes à hautes performances, qui seront installées au bord des autoroutes et dans les centres logistiques.



Dans un communiqué commun, les trois géants de la construction de poids lourds précisent qu'ils comptent investir à eux trois quelque 500 millions d'euros dans le projet, un record pour le secteur.



La coentreprise - dont le capital sera divisé en trois parts égales - devrait débuter ses activités dès l'an prochain.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.