Daimler Truck : Titre en hausse, un analyse relève sa cible

(CercleFinance.com) - Daimler Truck progresse de près de 2,5% à Paris alors que ce matin, Oddo BHF annonçait maintenir sa note de 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 41 à 42 euros.



Avant même sa journée des investisseurs prévue aujourd'hui, Daimler Truck avait annoncé des 'ventes robustes et globalement en ligne avec les attentes au 2e trimestre', rapporte le broker.



Le constructeur a mis à niveau ses prévisions pour 2023 estimant que son EBIT ajusté devrait ressortir plus de 5% au-delà du consensus VA. Enfin, Daimler Truck a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 2 MdsE au cours des deux prochaines années, ajoute Oddo BHF.



'Suite à ces annonces, nous ajustons nos estimations pour l'exercice 2023 ce qui implique une mise à jour de nos prévisions d'EBIT ajusté de 7%, soit 5% plus haut que le consensus VA', a fait savoir le broker.



'Le fait que Daimler Truck ait pu émettre cette mise à niveau sans même signaler les chiffres préliminaires du 2e trimestre mettent en évidence la forte confiance du groupe dans sa capacité pour les trimestres à venir', conclut l'analyste.



