Daimler Truck : Prévisions relevées après un solide trimestre

(CercleFinance.com) - Daimler Truck a relevé mardi ses prévisions pour 2022 après avoir publié des résultats solides au titre du premier trimestre, soutenus notamment par la marque Mercedes-Benz.



Le constructeur allemand de camions a dévoilé ce matin un résultat d'exploitation (Ebit) ajusté de 651 millions d'euros pour la période janvier-avril, contre 588 millions un an auparavant et un consensus de 640 millions.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 17% à 10,6 milliards d'euros, sur la base d'un volumes de 109.000 véhicules livrés, contre 101.000 au premier trimestre 2021.



La division Mercedes-Benz a vu son chiffre d'affaires grimper de 13% à 4,3 milliards d'euros, ce qui lui a permis de dégager un bénéfice d'exploitation en hausse de 71% à 176 millions d'euros.



A 7,9%, la marge d'exploitation de la branche dépasse largement les 6,8% prévus par les analystes de RBC.



'Il s'agit d'une publication encourageante, qui tranche avec la tendance générale de la saison des résultats dans l'automobile', estime le courtier canadien.



Du fait de la hausse de ses prix et d'un effet de change favorable, Daimler Truck dit désormais tabler sur un chiffre d'affaires entre 48 et 50 milliards d'euros cette année, contre un précédent objectif qui allait de 45,5 à 47,5 milliards.



Son résultat opérationnel (Ebit) pour 2022 est désormais attendu en légère amélioration, et non plus sur une note stable par rapport à l'exercice précédent.



Après avoir ouvert en hausse de 4%, l'action Daimler Truck accélérait la cadence et gagnait 4,8% en début de matinée, signant la deuxième meilleure performance de l'indice DAX.



