Daimler Truck : Objectifs annuels maintenus, le titre chute

(CercleFinance.com) - Daimler Truck essuie la plus forte baisse de l'indice DAX mardi à la Bourse de Francfort suite à la publication de résultats de premier trimestre meilleurs que prévu et du maintien de ses objectifs annuels.



Le constructeur allemand de poids lourds a fait état ce matin d'un bond de 78% de son bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté au premier trimestre, à 1,16 milliard d'euros, dépassant de loin le consensus établi à 976 millions d'euros.



Grâce à des livraisons de camions en hausse de 15% à 125.172 unités, son chiffre d'affaires s'est accru de 25% à 13,2 milliards d'euros, surpassant là encore les attentes des analystes.



Très suivie, la marge opérationnelle de Mercedes-Benz, sa marque-phare, s'est améliorée passant de 7,9% à 8,8%, dans le haut des objectifs communiqués par le groupe (c'est-à-dire de 7% à 9%).



En dépit de ces performances plutôt meilleures que prévu, Daimler Truck a maintenu ses perspectives pour l'ensemble du groupe, à savoir , un chiffre d'affaires annuel compris entre 55 et 57 milliards d'euros assorti d'une amélioration significative de son Ebit ajusté.



'Si ces résultats de premier trimestre constituent indéniablement un pas dans la bonne direction, il va falloir encore plusieurs trimestre d'amélioration soutenue des performances pour les investisseurs reprennent confiance dans un redressement de Mercedes-Benz et pour que cela se répercute au niveau de la valorisation boursière', préviennent ce matin les analystes de RBC.



A la Bourse de Francfort, l'action Daimler Truck chutait de 3,8% mardi matin suite à la publication de ces chiffres.



