Daimler Truck : Des résultats trimestriels sans surprise

(CercleFinance.com) - Daimler Truck a fait état vendredi d'un bénéfice d'exploitation plus que doublé sur le troisième trimestre, la vigueur de la demande lui ayant permis de compenser ses difficultés d'approvisionnement ainsi que la remontée des coûts des matières premières.



Le résultat opérationnel du groupe allemand est ressorti à 1,27 milliard d'euros sur la période, contre 491 millions d'euros un an plus tôt, sur la base d'un chiffre d'affaires en hausse de 47% à 13,5 milliards.



Ses livraisons ont atteint 134.972 unités, soit 27% de plus que les 106.304 du troisième trimestre 2021, des véhicules qu'il dit avoir écoulés à des prix plus élevés.



La marge d'exploitation des camions Mercedes-Benz Cars, sa marque phase, ressort ainsi à 9,2% sur le trimestre, contre 3,1% un an plus tôt.



L'entreprise basée à Stuttgart a dévoilé ces résultats définitifs ce matin après avoir annoncé le mois dernier ses principaux indicateurs d'activité.



Daimler Truck a ainsi maintenu son objectif - revu à la hausse fin octobre - d'un chiffre d'affaires annuel de 50 à 52 milliards d'euros, pour une marge opérationnelle industrielle comprise entre 7% et 9%.



'Cela présuppose que la société dégage au quatrième trimestre une marge opérationnelle ajustée de 4,9% à 11,2% sachant que le consensus vise actuellement 7%', commentent ce matin les analystes de RBC



Cotée sur l'indice DAX 40 de la Bourse de Francfort, l'action reculait d'environ 0,3% après ces annonces sans grande surprise.



