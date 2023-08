Daimler Truck : Décès du directeur financier dans un accident

(CercleFinance.com) - Le directeur financier de Daimler Truck, Jochen Goetz, est décédé samedi lors d'un tragique accident, a annoncé lundi le constructeur allemand de poids-lourds.



Agé de 52 ans, Jochen Goetz a passé l'ensemble de sa carrière au sein du groupe Daimler, sur une période qui s'est étalée sur 36 ans. Il était marié et père de deux enfants.



Dans un communiqué, Daimler Truck salue son bilan, rappelant notamment qu'il avait joué un rôle 'décisif' lors de la scission de l'entreprise, qui s'est séparée de Mercedes-Benz Group fin 2021.



Il avait présenté à la communauté financière, la semaine dernière, de solides résultats semestriels au titre du premier semestre, qui s'étaient soldés par un relèvement d'objectifs annuels, et annoncé dans la foulée le lancement du premier programme de rachat d'actions de l'entreprise.



Peu avant 10h00, le titre perdait 0,3% alors que l'indice DAX était en hausse de 0,6%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.