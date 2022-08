Daimler Truck : Bénéfice net trimestriel en hausse de 56%

(CercleFinance.com) - Daimler Truck publie un chiffre d'affaires de 12,1 MdsE au titre du 2e trimestre, en hausse de 18% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, Daimler Truck voit son EBIT ajusté augmenter de 15%, à 1 MdE.

Le bénéfice net bondit quant à lui de 56%, passant de 608 ME à 946 ME, générant un BPA de 1,12 euro, contre 0,73 euro douze mois plus tôt.



Pour l'ensemble de l'exercice 2022, Daimler Truck vise un chiffre d'affaires compris entre 48 et 50 MdsE. Pour rappel, le CA 2021 était ressorti à 39,7 MdsE.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.